Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile i soccorritori sono intervenuti tre volte per due incidenti e un’aggressione.

Due incidenti nella notte

Qualche minuto prima delle 23 in via Valera ad Arese, due auto si sono scontrate. Sono rimaste coinvolte due persone: una ragazza di 27 anni e un uomo di 33 anni. Su posto è intervenuta l’ambulanza cittadina che ha trasportato i due all’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Un altro incidente si è verificato lungo la SS494 ad Abbiategrasso alle 2.05. Anche in questo caso sono state coinvolte due persone: due ragazzi di 29 e 33 anni. Soccorsi dall’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso sono stati portati all’ospedale di Magenta.

Aggressione a Pero

Un 35enne è stato aggredito a Pero, lungo la SS del Sempione, poco prima dell’1. Dopo i primi accertamenti sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Carlo per accertamenti.

