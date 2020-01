Intervento dei soccorsi per due incidenti con la moto per fortuna senza gravi conseguenze

I soccorsi del 112 sono dovuti intervenire durante questa notte, 11 gennaio, per degli incidenti a bordo delle due ruote, per fortuna senza gravi conseguenze. Intorno alla mezzanotte un incidente in moto a Saronno ha coinvolto tre persone, tra cui due minorenni di 15 e 17 anni. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte si è poi dimostrata meno grave del previsto. Un secondo incidente, anch’esso senza gravi conseguenze si è verificato a Paderno intorno alla una di notte. Un intervento in codice giallo in tarda serata anche per un’intossicazione etilica segnalata ad Albairate.

I soccorsi sono dovuti intervenire in codice rosso anche per un malore segnalato in piazza Maggiolini a Parabiago poco dopo la mezzanotte. L’emergenza si è conclusa sul posto e fortunatamente non è stata necessaria la corsa in ospedale