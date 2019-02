Due incidenti a Rho e Cinisello, fortunatamente non gravi e un abuso etilico per un 17enne ad Arese

Due incidenti: cinque coinvolti

Questa notte due incidenti sulle strade del milanese. Forse a causa del manto stradale scivoloso, o per una distrazione alla guida, un’auto, poco prima dell’una di notte, è andata a schiantarsi contro un ostacolo a Rho. Quattro le persone coinvolte, ma una sola, una ragazza di 23 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano per gli accertamenti del caso. Sul posto a regolare la viabilità e ad effettuare i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho. Sirene anche invia Nenni a Cinisello Balsamo a mezzanotte e trenta quando due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio una donna di 73 anni condotta in Pronto soccorso.

Beve troppo, 17enne in ospedale

Nel sabato della movida non potevano mancare gli interventi per abuso alcolico. All’ una di notte l’ambulanza è intervenuta in via Campo Gallo ad Arese e ha trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese un 17enne. Fortunatamente nulla di grave.

Donna saronnese ferita

Alla stessa ora un’altra equipe del 118 interveniva in via Sampietro a Saronno per soccorrere una 58enne caduta al suolo. E’ stata medicata al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.