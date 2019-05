Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Due incidenti tra auto

Alle 23 a Pogliano, in via Falcone, due auto si sono scontrate. E’ rimasta coinvolta una ragazza di 22 anni soccorsa dal’ambuanza di Rho e trasportata all’ospedale rhodense. Stessa sorte per una 53enne che è stata portata al nosocomio di Rho alle 23.20. La donna era alla guida della sua auto sulla SS del Sempione quando si è scontrata con un’altra auto.

Abuso di alcol per una 53enne

Alle 2.15. Parabiago, una donna di 53 anni è stata soccorsa vai Mantegazza dalla Croce Rossa di Legnano. La donna, dopo aver abusato di alcol, è stata trasportata all’ospedale di Legnano per accertamenti.

