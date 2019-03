Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo i soccorritori sono intervenuti quattro volte per due incidenti, un malore e un abuso di alcol.

Due incidenti

Circa 20 minuti dopo l’1, in via Caimi a Nerviano, un pedone di 40 anni è stato investito. A prestargli aiuto sul posto la Croce Rossa di Legnano. Quattro ore dopo, intorno alle 5.20, due auto si sono scontrate in via Lombroso a Garbagnate. Coinvolte due uomini di 38 e 55 anni trasportati dalla Croce Azzurra al nosocomio di Garbagnate.

Intossicazione da alcol

Alle 23.15 a Magenta, in via Micca, una ragazza di 32 anni è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso per una intossicazione da alcol. Fortunatamente le condizioni della giovane non sono sembrate gravi e i soccorsi si sono risolti sul luogo senza il bisogno di doverla trasportare in ospedale.

Un malore

In piazza Mussi ad Abbiategrasso, la Croce Bianca di Magenta ha soccorso un 47enne dopo un malore accusato intorno alle 3.30. L’uomo è stato poi portato all’ospedale di Magenta.

