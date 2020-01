Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Due infortuni sul lavoro: coinvolto anche un 29enne

Qualche minuto dopo le 21.30 un uomo di 59 anni si è infortunato mentre lavorava in via Lombardia ad Arluno. Immediato l’intervento dell’ambulanza che dopo i primi accertamenti sul posto ha portato l’uomo in codice verde all’ospedale di Magenta. Stessa sorte anche per un 29enne soccorso alle 2.40 nell’impianto lavorativo di strada Cascina Peralza e portato al nosocomio magentino.

22 si ferisce a Pogliano

Intorno alle 2.45, in piazza Tarantelli a Pogliano, una persona di 22 anni si è ferita. Intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, è stata portata all’ospedale di Rho per accertamenti.