Due malori nel pomeriggio di oggi, domenica 14 ottobre, durante la sfilata del palio di Rho.

Due malori: un anziano e una donna

Doppio intervento di Rho Soccorso durante il Palio di Rho. Attorno alle 16 si sono sentiti male un uomo di circa 75 anni e una donna sulla quarantina. I fatti sono accaduti in corso Europa, all’altezza della caserma dei pompieri, mentre il corteo stava arrivando al campo. Entrambi sono stati soccorsi sul posto anche dal personale dell’automedica e portati in ospedale in codice giallo.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE