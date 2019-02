Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio i soccorritori sono intervenuti tre volte, due delle quali per malori in codice giallo.

Due malori in codice giallo

Un giovane di 30 anni è stato soccorso Legnano, in via Sabotino alle 23.12 dopo un malore. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza. Stessa sorte per una donna di 73enne che dopo aver accusato un medico acuto è stata soccorsa dalla Croce Azzurra in via Buonarroti a Turbigo e trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Intossicazione da alcol

Alle 21.41 a Magenta, in via dello stadio, la Croce Bianca di Sedriano è stata chiamata per soccorrere un uomo di 51 che aveva abusato di alcol. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Magenta.