Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte tra cui due per malori.

Due malori in codice giallo

Poco dopo le 20.30 a Legnano una 32enne è stata colta da malore mentre si trovava in via Gaeta. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa cittadina che ha trasportato la donna in codice giallo all’ospedale legnanese. Stessa sorte per un 37enne che si è sentito male intorno all’1.50 in via Pastrengo a Magenta. L’uomo, soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano, dopo i primi accertamenti sul posto è stato accompagnato al nosocomio di Magenta sempre in codice giallo.