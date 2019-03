Due mezzi di Poste Italiane in fiamme a Rozzano.

Due mezzi di Poste Italiane in fiamme a Rozzano

I Vigili del fuoco hanno lavorato intensamente nella notte per riuscire a spegnere le fiamme che hanno avvolto due macchine delle Poste Italiane posteggiate di fianco all’ufficio tra via Torino e viale Lombardia. Le due vetture, una macchina e un furgoncino alimentate a metano, sono state avvolte e distrutte da due violentissimi roghi scoppiati pochi minuti dopo le 3 del mattino.

Vigili de fuoco allertati dai cittadini svegliati dalle esplosioni

Il forte boato dovuto all’esplosione degli pneumatici e dei vetri ha svegliato gli abitanti che hanno subito chiamato i pompieri. Ancora sotto la lente delle forze dell’ordine l’origine del rogo. Non si esclude la matrice dolosa nell’atto. Le auto, infatti, hanno preso fuoco in due punti diversi: non si trovavano posteggiate una di fianco all’altra. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a fare luce sull’origine dell’incendio.

CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO GALLERY