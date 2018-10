Tragedia in via Achille Grandi. Due morti a Pioltello in un incidente che ha coinvolto due auto e un camion. Tutti i veicoli sono andati a fuoco.

Due morti a Pioltello

Come riporta lamartesana.it, il fatto è avvenuto alle 5.40 in via Achille Grandi nella zona industriale della città. Ancora incerta la dinamica del sinistro che ha portato alla morte di due persone. I mezzi coinvolti sarebbero un camion ditta di trasporti logistici e due auto. Il conducente del Tir è rimasto illeso, mentre sono morti il guidatore di una macchina e una seconda persona trovata sotto il mezzo pesante che presumibilmente era alla guida dell’altra auto. Le vittime sarebbero un ventiquattrenne metronotte di Sesto San Giovanni e un quarantaquattrenne di origini rumene.

Dopo lo schianto il rogo

I tre mezzi dopo il sinistro hanno preso fuoco. Così come una parte di un capannone. Sono quindi arrivati quattro mezzi di soccorso. Ovvero due auto mediche, una ambulanza della Croce bianca di Cassina de’ Pecchi e una delle Croce verde di Pioltello. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno domato gli incendi. Sul posto anche i carabinieri per refertare l’accaduto, nonché il sindaco Ivonne Cosciotti e il suo vice Saimon Gaiotto.

Clicca qui per tornare alla home page e leggere le altre notizie del giorno.