Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 dicembre i soccorritori sono intervenuti sette volte.

Due persone ferite

Alle 20.10, nell’impianto sportivo di piazza San Lorenzo a Malnate, un giovane di 21 anni è rimasto ferito. Sul posto la SOS di Malnate che ha trasportato il giovane all’ospedale di Tradate. Stessa vicenda per un 65enne. L’uomo è stato soccorso intorno alle 21.30 dalla Croce Bianca di Cesate mentre si trovava in via don Minzoni a Bollate. E’ stato poi trasportato al nosocomio di Sesto San Giovanni.

Vari malori

Poco prima delle 21, in via Marconi a Saronno, un 44enne è stato colto da malore. Sul posto la Croce Rosa di Saronno che ha trasportato l’uomo all’ospedale cittadino. Un’ora dopo una 24enne è stata soccorsa in via don Minzoni a Saronno dalla SOS di Ubaldo sempre per un malore. La giovane è stata poi portata al nosocomio saronnese. L’ultimo malore è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso poco dopo mezzanotte. Coinvolta una donna di 71 anni che è poi stata trasportata all’ospedale di Magenta.

Caduta al suolo

Un uomo di 41 anni è stato trasportato all’ospedale di Rho dall’ambulanza dopo essere caduto in via Moro intorno alle 20.41.

Infortunio per una 56enne

Alle 23.30 in via Denicola a Lainate, una donna di 56 anni si è ferita. A soccorrerla la Croce Rossa di Lainate che dopo i primi accertamenti ha deciso di trasportata all’ospedale Sacco.