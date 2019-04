Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 aprile 2019 due persone sono state soccorse.

Due persone soccorse in codice giallo

Due le persone soccorse in codice giallo: una a Rho e una a Garbagnate. La prima, una ragazza di 29 anni, è caduta mentre si trovava nei pressi della stazione in via Grandi. Soccorsa dall’ambulanza è stata trasportata all’ospedale di Rho. Anche un uomo di 69 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate dopo aver accusato un malore intorno alle 3.30 in via Cascina Siolio a Garbagnate.

