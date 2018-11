Due sgomberi, tre denunce e 100 grammi di droga sequestrata a Legnano: questo il bilancio dell’operazione di mercoledì 21 novembre da parte del personale dell’ufficio Tutela del Territorio e della squadra Falchi della Polizia Locale di Legnano con i colleghi del nucleo cinofilo di Milano.

Due sgomberi, tre denunce e 100 grammi di droga sequestrata

Il primo sgombero ha riguardato un appartamento Aler di via Torino, occupato senza titolo da un cittadino tunisino, irregolare, di 40 anni. Per l’assegnatario dell’abitazione, italiano, sarà avviato un procedimento di decadenza contrattuale. Gli verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione per la mancata denuncia di ospitalità. Il secondo intervento invece si è verificato in via Montebello, dove gli agenti hanno sorpreso due abusivi, ventenni, anche loro di nazionalità tunisina e irregolari. In questo caso, è stato rinvenuto un etto di sostanza stupefacente, in parte divisa in dosi. Accertato anche un furto di energia che sarà perseguito penalmente. Gli stranieri, trattenuti all’ufficio Immigrazione della Questura di Milano, saranno trasferiti a un Centro di Identificazione ed Espulsione.

Controllo diffuso e capillare sul terriotorio

Sempre nella giornata di ieri, si sono svolte attività di controllo diffuso e capillare in aree a rischio sicurezza, in particolare in via XXIX Maggio, corso Italia, area Cantoni e parco Falcone Borsellino. Controllate, anche con l’ausilio dei cani, 35 persone. Nessuna di queste è risultata in possesso di sostanze stupefacenti.

Le parole di Maira Cacucci

L’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci, sottolinea l’impegno della Polizia Locale per combattere i crimini e il degrado: