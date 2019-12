Ha compiuto due spaccate nel giro di pochi giorni, identificato e denunciato 29enne di Saronno.

Due spaccate in città, identificato il ladro

Due spaccate in città in pochi giorni, preso il responsabile. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Saronno, ieri, hanno identificato e denunciato per furto aggravato, il responsabile delle due spaccate che si sono verificate negli ultimi giorni in città ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

E’ un 29enne saronnese

Si tratta di un 29enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, riconosciuto a seguito della visione di alcuni filmati di telecamere presenti nelle vicinanze dei negozi colpiti, analizzati nell’immediatezza dai militari, e soprattutto grazie al rinvenimento effettuato dai carabinieri di uno zainetto abbandonato nei paraggi. Il tempestivo intervento delle pattuglie aveva messo in fuga il 29enne, tanto da non dargli il tempo di raccogliere gli “arnesi da lavoro” e lasciare sul campo oggetti importanti che hanno permesso agli investigatori di risalire alla sua identità.

