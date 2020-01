Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Due terribili scontri tra auto

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 20 in via Manara a Castano Primo e ha visto coinvolte due auto, condotte da due automobilisti di 44 anni e 24 anni. Una delle vetture è finita completamente schiacciata contro un muro. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due ambulanze della Croce rossa (una da Busto Arsizio e una da Legnano) e l’automedica, oltre ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Il 24enne dopo essere stato estratto dall’auto è stato elitrasportato all’ospedale di Varese in codice rosso mentre l’altro coinvolto è stato portato inncodice giallo dalla Cri bustocca al nosocomio di Legnano.

Altro tremendo incidente poco prima dell’1 in via Dante Alighieri ad Abbiategrasso. Sembrerebbe che nello scontro tra due auto siano rimasti coinvolti due persone: un uomo di 51 anni e una donna di 42. Sul posto due ambulanze, un’automatica e l’elisoccorso che ha trasportato in codice rosso uno dei feriti all’ospedale di Rozzano.

19enne si fa male giocando

Durante uno scontro di gioco nell’impianto sportivo di via d’Assisi a Rho un 19enne si è fatto male. Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso che lo ha trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti.