Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Due trentottenni colti da malore

Qualche minuto dopo le 23 un 38enne si è sentito male mentre si trovava in viale della Repubblica a Corbetta. Soccorso dalla Croce Bianca di Magenta è stato portato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Stessa sorte anche per una donna di 38 anni soccorsa dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso dopo essere stata colta da malore in via don Luigi Sturzo ad Bià alle 5.30 e portata in ospedale.