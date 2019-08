Due uomini di 45 e 47 anni cacciati da Castano Primo per droga.

Due uomini cacciati da Castano Primo per droga

Anche durante il periodo estivo il contrasto allo spazio di sostante stupefacenti a Castano Primo da parte Polizia locale continua. Questa volta con le mani nel sacco sono finiti due uomini di 45 e 47 anni rispettivamente S.G. di Novare e I.A. di Vercelli. I due sono stati ritenuti rientranti tra le categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica. Fermati dopo dei controlli nell’area della stazione, uno dei due è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di eroina e cocaina. Con il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio S.G. e I.A. non potranno tornare a Castano Primo per un anno.