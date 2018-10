Il 10 novembre 2016 due cugini Agron e Alban Lleshaj di 27 e 24 anni, sono stata uccisi da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi poco prima delle 23 contro la loro automobile. I due erano a bordo di una Volkswagen Polo poi finita ribaltata dopo aver urtato quelle parcheggiate sul ciglio della strada.

Duplice omicidio di Canegrate

Tutto ha avuto inizio nel parcheggio sterrato di via Mascagni: ben 12 colpi di pistola contro l’auto delle vittime, che hanno poi cercato la fuga schiantandosi poco dopo. Questi i momenti precedenti la morte di Agron Lleshay, 27 anni, e del cugino Alban Lleshaj, 24. Il 4 maggio 2017 a seguito di un’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, i presunti responsabili sono stati arrestati. Si tratta di cinque uomini di nazionalità albanese, finiti in manette in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), con l’accusa di duplice omicidio.

Arrestate altre 10 persone

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 8 albanesi, 1 italiano e 1 romeno, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana.

La misura cautelare – eseguita nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Pesaro e Urbino, e Rovigo – è stata emessa al termine dell’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, avviata per l’omicidio del 10 novembre 2016 a Canegrate di due cugini, Agron e Alban Lleshaj di 27 e 24 anni, con colpi d’arma da fuoco, i cui autori sono stati tratti in arresto il 4 mag. 2017.

