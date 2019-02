La mostra Arte perBacco si terrà nel caratteristico Grappastore

Taglio del nastro alle 17

Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 Febbraio alle 17 presso il caratteristico Grappastore della rinomata distilleria storica Mazzetti d’Altavilla di Marcallo con Casone ci sarà l’inaugurazione della mostra dal titolo “E’ Arte perBacco!” degli artisti Emanuele Ascanio Favero,scultore e della pittrice Valeria Rampinini. La mostra durerà fino al 5 Marzo.

Chi sono i due artisti

Emanuele Ascanio Favero è un artista del territorio magentino, uno scultore con una maestria ed uno stile decisamente unico, con una passione per i motori quali Lamborghini e Ferrari che ritroviamo in alcune delle sue creazioni tutte realizzate interamente a mano. Valeria Rampinini è una pittrice della provincia di Varese,realizza quadri che non passano inosservati per la carica di energia e colore.