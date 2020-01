L’inaugurazione giovedì a Olgiate alla presenza dell’assessore regionale Stefano Bolognini.

Care Leavers, un progetto made in Olgiate Olona

Si chiama «Care Leavers» ed è un nuovo importante servizio dedicato ai giovani neomaggiorenni del territorio. E’ stato inaugurato giovedì a Olgiate Olona. E’ un progetto realizzato dal Comune e dalla Cooperativa Sociale LaBanda. Prende il via «dopo un lavoro che ha portato all’incontro tra i bisogni concreti riscontrati dal lavoro educativo svolto sul territorio di Olgiate e una sperimentazione ministeriale», spiega il sindaco Gianni Montano.

A chi è destinato

L’appartamento sarà destinato a quei giovani neomaggiorenni che, vivendo fuori dalla loro famiglia d’origine, hanno bisogno di misurarsi in uno spazio tutelato di autonomia. Accompagnati da figure educative di riferimento e da un intenso lavoro di rete sul territorio, questi giovani matureranno la loro progressiva e totale indipendenza. Il servizio sarà disponibile per tutti i Servizi Sociali dell’Ambito Consortile della Valle Olona e del territorio circostante.

L’assessore Carnelosso

L’assessore alla salute dottor Mauro Carnelosso ha affermato: «Sottolineo l’impegno profuso da questa Amministrazione per la realizzazione di un progetto che si propone di far vivere ad alcuni ragazzi un’esperienza educativa molto intensa, in grado di fargli acquisire quegli strumenti necessari per poter vivere la vita da adulti contando sulla presenza di figure professionali che costituiscano un riferimento educativo costante».

