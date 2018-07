E’ stato salvato questa mattina dall’elisoccorso.

Ecco chi è il parabiaghese disperso e poi ritrovato sul Pizzo dei Diosi

È il presidente di Legambiente Parabiago, Claudio De Agostini, l’escursionista che nella giornata di ieri si è disperso in Val loana. A dare l’allarme è stata la sua famiglia che non lo ha visto tornare dalla passeggiata. Subito sono stati attivati i soccorsi ma De Agostini, 61 anni, non è stato trovato se non la mattina dopo. Il 61enne è stato elitrasportato all’ospedale di Domodossola ma sta bene e si è procurato solo un grande spavento e qualche escoriazione.

