L’incidente intorno alle 13. Un elettricista sarebbe rimasto folgorato mentre lavorava in un’azienda.

Elettricista folgorato in via Monti

Elisoccorso e ambulanza a Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno, insieme ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri e all’Agenzia di tutela della Salute poco dopo le 13. L’incidente sul lavoro è avvenuto in una ditta di via Monti, dove un elettricista di 51 anni sarebbe rimasto ferito a seguito di un presunto corto circuito. Stando alle prime informazioni, l’elettricista non sarebbe in pericolo di vita ed è stato elitrasportato al Niguarda.

