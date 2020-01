Elezioni, “Tu come Turate” fa il bilancio del mandato anticipando continuità e nuove aperture

Elezioni, il sindaco punta al bis

«“Tu come Turate” si ripresenta con entusiasmo alle prossime elezioni, confermando in maniera convinta la persona di Alberto Oleari quale candidato ideale per proseguire il ruolo di primo cittadino. Siamo nati nel 2015 come l’unione civica di diverse sensibilità, unite nella volontà di dare al paese un’alternativa seria, credibile e competente slegata da logiche di segreteria e dinamiche di partito. In piena coerenza con ciò e sulla base di queste premesse, ci rivolgiamo a tutti quei movimenti, associazioni, comitati, forze politiche e semplici cittadini che vogliono sposare questo progetto, proseguendo attivamente con noi, nel solco che abbiamo tracciato e in continuità con quanto realizzato fino a ora».

Ascolto, condividio e sicurezza tra le priorità

«Il nostro progetto civico è pronto a rappresentare nuovamente una scelta credibile e di valore per le prossime elezioni della primavera 2020. Ascolto, condivisione, ambiente, valorizzazione del territorio e sicurezza sono fra le parole più significative che possono riassumere il lavoro svolto in questi cinque anni. Abbiamo realizzato le condizioni per un Comune più sicuro, sia sulle nostre strade, sia in termini di controllo del territorio (28 nuove telecamere e 8 punti di controllo varchi, in fase di completamento), e vogliamo continuare a farlo perché i nostri cittadini e il nostro territorio meritano giusta tutela», sottolinea il gruppo

I bisogno di cittadini sempre al centro

Sulla missione civica di «Tu come Turate»: «Il cittadino è stato e sarà per noi il punto di partenza e di arrivo delle nostre scelte politiche. Intendiamo continuare la nostra missione civica, che vede al primo posto valori come la “centralità della persona” e il “miglioramento della qualità della vita del cittadino”. Vogliamo continuare a garantire una politica rivolta al progresso economico, sociale e culturale della nostra comunità. Siamo cittadini per i cittadini, liberi da vincoli di partito a servizio del bene comune e della legalità».