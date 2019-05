Giancarlo Frigeri è stato eletto alla guida del paese.

Gli elettori hanno scelto la continuità

È Giancarlo Frigeri il nuovo sindaco di Castiglione Olona. La lista Insieme per Castiglione, nata dalla coalizione tra la Lega e il gruppo civico di Paolo Guerra, ha battuto con un grande distacco di voti, conquistando 6 seggi su 7, le altre due liste in corsa per amministrare il paese nei prossimi 5 anni. I castiglionesi hanno quindi scelto di dare fiducia all’assessore uscente, dando continuità al lavoro svolto in questi ultimi 10 anni da Frigeri nel corso dell’amministrazione Poretti, ma hanno anche voluto dare il loro voto a l’intero gruppo formato anche da molti volti nuovi e giovani con grande voglia di fare, che in questi mesi di campagna elettorale hanno sostenuto Frigeri.

Il commento del nuovo sindaco

Molto soddisfatto il nuovo sindaco che è già pronto da domani a mettersi al lavoro per realizzare e concretizzare quanti promesso in questi mesi di campagna elettorale: “È una grande soddisfazione, è veramente il successo di un grande lavoro di gruppo. Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia, tutta la mia squadra e anche l’amministrazione uscente, in particolare sindaco Emanuele Poretti. Sono particolarmente contento, é stata una campagna elettorale molto lunga e corretta, ora mi godo questo momento, ma con il proposito di iniziare a lavorare da subito, per dare quanto promesso al paese”.