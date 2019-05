Marnate ha scelto una donna per guidare il paese.

Galli si aggiudica la fiducia degli elettori

Con 1843 voti e il 45 per cento Elisabetta Galli è stata eletta nuovo sindaco di Marnate, battendo la lista del sindaco uscente, il cognato Marco Scazzosi che a poche settimane dalle elezioni aveva rinunciato alla sua candidatura. La lista Per Marnate del candidato Roberto Pozzoli si è piazzata al secondo posto 1503 e il 39 per cento. Galli è la prima donna a guidare sindaco del paese. La lista di Fernando Morandi ha ottenuto 804 voti con il 16 per cento.