Vittoria Landoni si riconferma alla guida del paese

Vittorio Landoni è confermato sindaco di Gorla Minore. Dopo un equilibrio iniziale lo spoglio dei seggi ha visto il primo cittadino uscente prendere un vantaggio sempre maggiore e chiudere con 200 voti di margine sulla candidata sfidante, Fabiana Ermoni. La lista Per una comunità rinnovata si appresta così ad amministrare il paese per il quarto mandato consecutivo. All’opposizione Progetto per Gorla più viva, lista che rappresenta il centrodestra.