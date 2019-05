Roberto Saportiti ha vinto contro la squadra del sindaco uscente Luigi Melis.

Saporiti è il nuovo sindaco

A Solbiate Olona vince il cambiamento. Roberto Saporiti è il nuovo sindaco. Con uno scarto di 312 voti il candidato della lista Più Solbiate supera Samantha Caprioli, designata per raccogliere il testimone da Luigi Melis, sindaco degli ultimi 10 anni. Ma i cittadini hanno scelto di interrompere la continuità, eleggendo Saporiti. Suo vice, come già annunciato in campagna elettorale, sarà Giuseppe Leo. Un ruolo nella Giunta dovrebbe essere occupato anche da Fiorella Cometti.