Luigi Clerici guiderà il Comune per i prossimi cinque anni.

Luigi Clerici nuovo sindaco di Uboldo

Luigi Clerici, candidato sindaco del Centrodestra, è il nuovo volto del paese. E’ lui il sindaco che subentra all’uscente Lorenzo Guzzetti. “Faccio complimenti a Luigi Clerici, candidato del centrodestra, che ha fatto bella campagna elettorale. A tutta la sua squadra auguro un buon lavoro e di fare Uboldo sempre più grande sempre più bella. Noi faremo attività nel ruolo che ci compete con lealtà e rispetto per tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e che per questo ringrazio”, commenta Matteo Pizzi, candidato per la lista Uboldo al centro.

I complimenti di Guzzetti

A Clerici anche i complimenti del sindaco uscente Lorenzo Guzzetti, che lo ha già invitato in municipio nella giornata di domani per il passaggio di consegna.

Alessandro Colombo: “Auguro buon lavoro”

“Nonostante la sconfitta siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto, per il risultato raggiunto e perché nostri voti sono andati a persone e non a simboli. I cittadini hanno apprezzato le persone in lista e non i simboli. Questa scelta ha pagato ma non a sufficienza. Complimenti a Clerici e alla squadra per vittoria.”, commenta Alessandro Colombo della lista Per Uboldo.

Luca Saibene: “E’ tornata la buona educazione”

“E’ tornata la buona educazione in consiglio comunale. I maleducati sono stati messi dove meritavano. Ha vinto un galantuomo. Migliori auguri di buon lavoro”.

