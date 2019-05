Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze. In provincia di Varese sui 724.507 elettori i votanti sono stati 438.981 (60,59%); achede nulle: 8.482; Schede bianche: 4.139; schede contestate: 38. La Lega prima al 45,98 per cento.

Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze in provincia di Varese

La Lega di Matteo Salvini si conferma la prima forza politica nelle elezioni europee 2019, a livello nazionale e anche in provincia di Varese con 196.044 voti e il 45,98 per cento secondo i dati del Viminale aggiornati alle 5.50 di oggi.

Seguono il Partito Democratico al 18,65 per cento con 83.780 voti, il Movimento 5 Stelle con il 10,2 per cento con 43.494 voti, quindi troviamo Forza Italia con 8,86 per cento e 37.788 voti, a seguire Fratelli d’Italia con 5,58 per cento con 23.786 voti, +Europra, – Italia in comune – Pde Italia con 3,03 per cento e 12.902 voti, Europa Verde con 2,57 con 10.970 voti, La Sinistra 0,91 per cento per 3894 voti, Partito Comunista 0,66 per cento per 2829 voti, Partito animalista 0,64 per cento con 2749 voti, Popolo della famiglia – Alternativa Popolare 0,51 per cento con 2193 voti, Popolari per l’Italia con 0,43 per cento per 1835 voti, Casapound Italia – Destre Unite con 0,36 per cento per 1538 voti, Partito Pirata con 0,25 per cento per 1046 voti, Forza Nuova con 0,19 per cento con 816 voti e infine Autonomie per l’Europa con 0,15 per cento per 659 voti.

Salvini: “Ringrazio chi c’è lassù”

“Ci tengo da primo partito a ringraziare, a urne chiuse, senza essere accusato di voler strumentalizzare, ringrazio chi c’è lassù e non aiuta Salvini o la Lega, ma aiuta l’Italia. I dati ci danno ragione, ma la festa dura poco: è il momento della responsabilità – ha detto Salvini in conferenza stampa nella notte.

