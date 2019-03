Elezioni Inveruno, è Francesco Barni di Forze Popolari il candidato sindaco del centrodestra di Inveruno.

Elezioni Inveruno, in campo Barni

E’ Francesco Barni di Forze Popolari il candidato sindaco del centrodestra a Inveruno.

Classe 1973, assicuratore, fa politica da molti anni e arriva dal mondo delle associazioni. É stato prima atleta poi segretario e presidente della Sportiva Oratoriana e da sempre nel Cai. Dal 2004 fa politica nelle fila di Forza Italia ed è consigliere nelle amministrazioni guidate da Forze Popolari, é assessore alla Sicurezza e a Fiera e Manifestazioni dal 2009 al 2014.

Per la prima volta nella storia politica inverunese si é concretizzata l”alleanza di centrodestra che é nata dal lavoro insieme sui banchi della minoranza e dalla condivisione di una idea comune di futuro del paese.

“Sono cresciuto in politica con Luigino Garavaglia, é stato lui – ha detto Barni durante la presentazione – a trasmettermi il grande amore per il nostro paese. Ringrazio Graziella Crotti che è il mio sostegno nell’andare avanti in politica. Ho accettato con entusiasmo questa sfida. L’attenzione alla sfera del bisogno, la sicurezza dei cittadini saranno punti importanti del programma elettorale. Grande attenzione sarà posta alla pulizia del paese e alla manutenzione delle strade. Siamo una squadra giovane e coesa con tanta voglia di fare”.



