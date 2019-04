Elezioni Malnate, il candidato sindaco di Lega e Forza Italia Massimo Pavesi colto da infarto ieri sera.

Cittadini e politici malnatesi col fiato sospeso in attesa di novità sulle condizioni di salute del candidato sindaco Massimo Pavesi. L’imprenditore 64enne si trovava ieri sera in sala consiliare di via de Mohr per la presentazione della sua lista che avrebbe dovuto lanciare la campagna elettorale in vista delle urne del 26 maggio. Poco dopo l’inizio della serata, intorno alle 21.30, si è improvvisamente accasciato a terra. Il candidato è stato subito soccorso da un medico e due infermieri che erano in sala, in attesa dei mezzi di soccorso giunti poco dopo, che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Al momento le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

