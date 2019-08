Elisoccorso a Casorezzo in via Europa.

Elisoccorso a Casorezzo per un incidente

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, intorno alle 14.20, in via Europa a Casorezzo si è verificato un’incidente. Protagonisti del sinistro stradale un’auto e una moto. Sul posto sono giunti l’ambulanza di Bareggio, l’automedica, l’elisoccorso e la Polizia locale. Delle persone coinvolte il 30enne a bordo della moto è stato trasportato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso.