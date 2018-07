Bimbo colto da un malore, niente di grave ma interviene l’elisoccorso alla colonia Enrichetta

Alle 12,20 circa di stamattina, 12 luglio, si è reso necessario l’elisoccorso alla colonia Enrichetta di via Chiappana ad Abbiategrasso, per un bambino di 8 anni che frequenta il centro estivo comunale. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, non si è trattato infatti di un infortunio ma di un malore di un bambino che aveva già problemi di salute, motivo per cui, per precauzione, si è ritenuto necessario chiamare i soccorsi. Il bambino è stato portato in codice giallo all’ospedale di San Donato.