Elisoccorso per un malore in un allevamento ippico di Busto Garolfo nella serata di martedì 12 novembre 2019.

Un malore in un allevamento ippico di Busto Garolfo ha fatto temere il peggio nella serata di ieri, martedì 12 novembre. Un dipendente dell’azienda di circa 30 anni, infatti, è caduto da cavallo e ha battuto la testa. Lo spavento è stato tanto e sul posto è stato anche mandato un elisoccorso. Stando alle informazioni giunte nel corso della serata l’uomo sarebbe caduto a causa di un abbassamento glicemico, poiché diabetico. Per fortuna, dopo lo spavento iniziale, tutto si è risolto per il meglio, tanto che l’uomo era già al lavoro il giorno seguente.