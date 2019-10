Emergenza a Malpensa: fumo dal motore, aereo non decolla

Emergenza a Malpensa: volo Qatar Airways non decollare, fumo da un motore.

Paura a Malpensa intorno alle 16.30 di ieri, lunedì 30 ottobre. Un aeromobile Qatar Airways diretto a Doha che stava procedendo in direzione della pista di rullaggio per il decollo ha segnalato un’anomalia. Le spie nella cabina segnalavano infatti un problema al meccanismo di propulsione. Immediatamente sono scattate le procedure d’emergenza in pista per fumo da un motore. I passeggeri sono stati fatti sbarcare per precauzione e in pista sono arrivati i mezzi dei Vigili del fuoco, le ambulanze, gli agenti della Polizia di frontiera e i tecnici, così come previsto dal protocollo.

