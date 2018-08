Emergenza furti a Novate. Con l’arrivo di agosto, periodo in cui molti cittadini sono in vacanza, è emergenza furti.

Emergenza furti a Novate Milanese

Nell’ultima settimana si sono verificati diversi casi di appartamenti ripuliti da malviventi. Oltre la via XXV aprile, nei giorni scorsi intorno alle 3 di notte, ignoti sono entrati in due appartamenti di via Edison, al secondo e terzo piano, di due edifici diversi. Gli altri condomini, svegliati da forti rumori hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Nella via novatese sono arrivati i Vigili del fuoco e un’auto dei carabinieri, ma i malviventi non sono stati trovati, probabilmente erano già scappati. L’invito è quello di prestare la massima attenzione, chiudere bene i cancelli dei portoni e verificare chi suona ai citofoni prima di aprire. E poi ancora in piazza della Chiesa, in via Vignone, in via Repubblica e ancora altri appartamenti. Sempre le forze dell’ordine, invitano a

utilizzare con attenzione i social ed evitare di scrivere se si è in vacanza, dove e le date di partenza e rientro. Meno dati ci sono, meglio è per la propria salvaguardia e delle proprie abitazioni. Attenzione anche alle persone anziane, spesso vittime di truffe e raggiri da parte di persone malintenzionate o che sono in cerca di informazioni per agire al meglio ed indisturbati.

