endo perché debbano continuare a rimanere nel nostro paese se non rispettano le regole.

Mando un messaggio forte, invitando Tutti i Cittadini Sangiorgesi e la Caritas a non dare più nessuna elemosina o aiuto perché non viene spesa per beni di prima necessità ma per altro, per auto di lusso e altro.

Mi auguro che enti superiori al Comune ci aiutino ed intervengano per ripristinare la legalità al Nostro fianco.”

“Cittadini SANGIORGESI ancora una occupazione di abitazione a San Giorgio su Legnano da parte dei SOLITI soggetti che avevano già occupato il caseggiato di via Campaccio e via Isonzo.Ieri nel tardo pomeriggio hanno occupato un appartamento delle case Aler di via Buozzi.Sono indignato e assolutamente non disponibile a tollerare questo continuo comportamento da parte di questi soggetti che non hanno il minimo rispetto delle regole.Questi sono cittadini comunitari e non compr