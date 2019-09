Ennesima spaccata ai danni di Vinicio boutique a Legnano.

Ennesima spaccata in piazza Ferrè

I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre 2019, riuscendo a entrare in piazza Ferrè nonostante le barriere antintrusione installate lo scorso anno e sfondando una vetrina. Al momento non è stata resa nota l’entità del bottino. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Boutique bersagliata dai ladri

Per Vinicio si tratta dell’ennesima spaccata, ma l’imprenditore non si fa intimidire dai delinquenti. A fine 29017, dopo il decimo colpo del genere, aveva dichiarato a Settegiorni: “Sono molto affezionato alla città di Legnano, con la mia attività l’ho adottata; mi sento una grossa responsabilità addosso, io do da mangiare a 80 famiglie e non posso e non voglio chiudere i battenti”.

