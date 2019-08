Ennesimo atto vandalico negli spogliatoi di via Roma a Rescaldina FOTO

Ennesimo atto vandalico negli spogliatoi di via Roma a Rescaldina. A dare l’allarme uno degli imbianchini che stanno lavorando per ristrutturare parte della struttura.

Ieri mattina, venerdì 16 agosto, gli operai che stanno sistemando gli spogliatoi di via Roma a Rescaldina hanno trovato l’ennesimo atto di vandalismo. Immediata la chiamato al vicepresidente dell’ASSR Ceriani che ha a sua volta avvisato il presidente Landonio. Ed è proprio Sabrina Landonio che ha postato su Facebook ciò che era appena accaduto. “Questa situazione va avanti da tanto e non solo in via Roma. Dal 26 marzo avrò sporto almeno otto denunce. La colpa non è sicuramente dell’Amministrazione ma è giusto che i cittadini sappiamo cosa succede – ci racconta Sabrina – La struttura di via Roma è un bene comune quindi questi vandali rovinano il bene di tutta la città”. Come già detto non è la prima volta che degli sconosciuti si intrufolano in questo posto ” E’ capitato che entrassero anche solo per farsi la doccia. Il giorno dopo abbiamo trovato lo shampoo”. Negli spogliatoi non c’è nulla da rubare quindi probabilmente è solo un atto fine a sé stesso per rovinare la struttura.

Il post su Facebook di Sabrina Landonio