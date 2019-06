La donna alla guida di una Fiat Punto è entrata nel Mcdonald’s poi è scappata

Distrutti tavoli e sedie

Se la sono vista brutta i clienti che stamattina intorno alle 5 si trovavano all’esterno del Mcdonald’s di San Vittore Olona. Una donna alla guida di una utilitaria, sembrerebbe una Fiat Punto, è entrata nel posteggio del punto ristoro e ha sfondato metà della zona esterna dove si trovano i tavoli e le sedie

Paura per i clienti in coda in attesa dell’apertura

Per pochi centimetri la donna non ha investito uno degli addetti alle pulizie e le persone che erano in coda in attesa dell’apertura del Mcdonald’s per le colazioni. Senza fermarsi, la donna ha schiacciato il piede sull’acceleratore ed è scappata facendo perdere le proprie tracce

Indagini in corso

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine che nelle prossime ore esamineranno i filmati delle telecamere per rintracciare la donna che si trovava alla guida della Fiat Punto