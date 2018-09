Finora l’epidemia di polmonite l’aveva risparmiato e, invece, da ieri sera anche Bedizzole entra a fare parte dei Comuni colpiti.

Epidemia polmonite

Tra i territori colpiti dall’epidemia di polmonite entra così a far parte anche Bedizzole. Il primo, e per ora unico, ricovero del paese risale a ieri sera quando una signora anziana si è recata in ospedale. “Il Comune questa mattina si è subito messo in contatto con l’ATS, ma per ora non si hanno ancora notizie ufficiali riguardo lo stato della malattia e non è ancora stata chiarita la causa batterica della polmonite”, ha dichiarato il vicesindaco Flavio Piardi cercando di porre subito un freno ad allarmismi. La signora colpita dall’epidemia abita in centro e di conseguenza lontano dal fiume Chiese che gli esperti hanno considerato come una possibile fonte dell’origine del batterio. A riportare la notizia è Brescia Settegiorni.