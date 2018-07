Era lo stalker della sua ex.

Stalker arrestato dalla Polizia di Stato

Era l’incubo della sua ex convivente, un vero stalker. Ieri il personale della Squadra investigativa della Polizia di Stato di Legnano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un 40enne nativo di Legnano. Per lui l’accusa di stalking e violazione di domicilio ai danni della ex. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

Le indagini

L’attività di polizia giudiziaria condotta dal commissariato legnanese ha lavorato al meglio, non mancando di sottolineare all’autorità giudiziaria la pericolosità degli atti dell’uomo. Quest’ultimo non aveva mai desistito nei suoi atti persecutori verso la donna che viveva in un crescente stato di esasperazione. Tra gli investigatori e la vittima vi è stata sinergia.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie