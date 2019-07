Era l’incubo della famiglia e del capo della moglie: arrestato uomo di 40 anni.

Nella serata di ieri, martedì 9 luglio, i Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago hanno arrestato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della moglie e della datrice di lavoro di questa. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, era già stato sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Successivamente però la misura di prevenzione era stata interrotta per Affidamento in Prova ai Servizi Sociali. La repentina attività investigativa svolta dai carabinieri in collaborazione con la procura di Busto Arsizio ha consentito di appurare la gravità della situazione e prendere imminenti provvedimenti. In particolare l’uomo avrebbe minacciato la datrice di lavoro della moglie.