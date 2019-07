Eroina nei calzini: prosegue l’attività di sicurezza e prevenzione degli agenti di Polizia locale di Castano Primo.

Eroina nei calzini: controllo degli agenti lungo il Villoresi

Non cessa l’attività dei poliziotti locali di Castano Primo, nelle attività di sicurezza e prevenzione che con l’arrivo delle belle giornate hanno intensificato i controlli anche con l’ausilio delle mountain bike. Specifici servizi sono stati disposti nei giorni scorsi sul lungo canale del Villoresi nel tratto compreso tra Buscate e Nosate, nonché all’interno delle aree boschive attraversate dalle strade sterrate sul lato ovest della via Oleggio.

Pregiudicato fermato

I bikers in uniforme hanno tra l’altro posto attenzione all’area nord di Castano Primo, individuando dapprima un soggetto che si aggirava sulla via Monti. Lo stesso, che cercava di eludere il controllo dissimulando la sua presenza, è stato raggiunto dal Sovrintendente e dall’Istruttore del Comando Castanese. Identificato, è risultato essere dedito a furti ed assuntore di sostanze stupefacenti. lui stesso ha poi ammesso anche di averne poco prima effettuato l’acquisto ed il consumo. Al termine dell’attività, per lui è scattata la richiesta di allontanamento, avvalorata dal fatto che l’uomo dopo il controllo è stato ribeccato dagli agenti mentre guardava all’interno di un cortile di una privata abitazione.

Pregiudicato in possesso di eroina occultata nei calzini

Successivamente i due agenti hanno intercettato un altro uomo di nazionalità italiana, pluripregiudicato, con una lunga carriera criminale, residente in un comune della provincia di Novara, il quale dopo un’iniziale resistenza è stato invitato più volte a consegnare lo stupefacente in suo possesso. E’ stato così trovato in possesso di eroina, debitamente occultata all’interno di un involucro in cellophane in un calzino nelle scarpe. dai controlli è emerso altresì che lo stesso aveva anche consumato cocaina, acquistata da soggetti nordafricani all’interno del bosco al confine con Vanzaghello. Così gli è stata sequestrata la quantità di eroina rinvenuta. Per lui è stata avviata la richiesta della misura di prevenzione ed avviata richiesta di revisione della patente.

Posti di controllo in zona Nord

Per contrastare il fenomeno, nei giorni seguenti, nella zona, è stata intensificata l’attività di controllo del territorio a mezzo posti di controllo randomici automontati, sia sulla via Oleggio, sia sulle vie limitrofe. Permettendo così di effettuare controlli su vari mezzi e persone, alcune di queste risultate di interesse operativo con vari precedenti di polizia o giudiziari. Eeffettuando il controllo documentale di conducenti e veicoli in transito, sono state contestate sanzioni al Codice della Strada per un totale di 2.259 euro, effettuato tra l’altro il fermo di un veicolo per 90 giorni e la sospensione della circolazione di un altro veicolo. inolte sono state elevate sanzioni come di seguito indicato:

– n° 1 per guida di autoveicoli senza avere al seguito la patente di guida;

– n° 1 per guida di autoveicoli senza avere al seguito il certificato di assicurazione obbligatorio RCA;

– n° 1 per guida di autoveicolo risultante privo della prescritta revisione periodica;

– n° 1 per guida di autoveicolo risultante sospeso dalla circolazione.