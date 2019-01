Da venerdì pomeriggio si sono perse le tracce di Stefania Crotti, 43 anni, bergamasca.

Si cerca Stefania Crotti

Venerdì 18 gennaio, alle 15.30, è uscita dal lavoro a Cenate Sotto e da quel momento non si sono più avuto sue notizie. Sui social c’è massima condivisione per ritrovare la 43enne scomparsa e per cui è già stata presentata una denuncia ai carabinieri.

Chiunque avesse notizie o segnalazioni può contattare le Forze dell’ordine.