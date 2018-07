Esce dalla casa di riposo e non trova più la strada per farvi ritorno.

Esce dalla casa di riposo, trovato in stato confusionale

E’ uscito dalla casa di riposo e si è perso. A ritrovarlo, in stato confusionale, gli uomini della Polizia locale di Castano Primo, allertati da un cittadino la cui attenzione era stata attratta da un anziano che si comportava in modo un po’ bizzarro nel centro cittadino. L’uomo infatti era in stato confusionale e non trovava più la strada per tornare alla casa di riposo.

Soccorso dalla Polizia locale che lo riporta nella rsa

Accompagnato al comando di piazza Mazzini, l’anziano è riuscito a dare informazioni utili agli agenti. Quest ultimi, dopo un giro di telefonate tra le strutture della zona, sono riusciti a individuare e rintracciare la casa di riposo dalla quale l’anziano si era allontanato senza poi riuscire a ritrovare la strada del ritorno. L’uomo ha quindi fatto ritorno nella rsa di cui è ospite.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE