Arrestato dalla Polizia un egiziano di 30 anni regolare nel nostro paese

Pensionati picchiati con il bastone delle tende e con una bicicletta

E’ uscito per strada e i primi due anziani che ha incontrato li ha picchiati, il primo sottraendogli un bastone per le tende che il pensionato aveva appena acquistato, il secondo tirandogli addosso la sua bicicletta. E’ stato arrestato dalla Polizia l’egiziano di 30 anni, regolarmente residente nel nostro paese che ieri ha creato panico nella zona tra il quartiere milanese di Forze Armate e Cusago

Il primo episodio in via Forze Armate a Milano

Il primo episodio è avvenuto in via Forze Armate alle 16.30: l’egiziano avrebbe sfilato dalle mani di un uomo di 80 anni un bastone per le tende appena comprato dal pensionato e ha iniziato a colpirlo con violenza al volto. Sul posto gli agenti della Polizia ma l’egiziano aveva già fatto perdere le sue tracce. I poliziotti hanno chiamato un’ambulanza per soccorrere il pensionato che è poi stato ricoverato in ospedale.

Il secondo episodio tra Baggio e Cusago

L’egiziano si è poi spostato tra Baggio e Cusago, è stato qui che, ancora una volta senza motivo, ha aggredito un altro pensionato di 70 anni colpendolo con una bicicletta.

Bloccato dagli agenti di Polizia locale

Dopo aver malmenato il pensionato l’egiziano è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale ai quali non è riuscito a spiegare il motivo del suo doppio gesto. L’egiziano si trova in stato di fermo.