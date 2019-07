Esce per fare un’escursione in montagna: esito letale nel Mendrisiotto.

Esce per fare un’escursione in montagna: 67enne cade e muore

Ieri mattina, lunedì 1 luglio, un cittadino italiano residente in provincia di Varese è uscito di cada per andare a fare un’escursione in montagna con partenza prevista da Rovio. Il 67enne però è rimasto vittima di una caduta, a circa 1’450 metri di altitudine, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire. Il corpo dell’escursionista è stato trovato poco prima delle 22 sul Monte Generoso privo di vita. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, i soccorritori del Sam e della Rega che con l’elicottero sono riusciti a localizzarlo per poi recuperarne il corpo.

LEGGI ANCHE: Due coltelli e oltre dieci colpi per uccidere il padre



TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE