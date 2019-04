Escort, l’inchiesta di Silighini arriva in televisione

Escort, l’inchiesta del regista saronnese, ex candidato sindaco, Luciano Silighini, approda in tv. Se ne parlerà questa sera, domenica 7 aprile, alle 21 a “Non è l’arena” di Massimo Giletti.

Inchiesta escort, il racconto di un’attrice

“In collegamento da Milano una mia attrice usata come esca per raccontare il giro di prostituzione di un famoso Pr milanese racconterà – coperta in volto e coadiuvata dall’avvocato Polimeno – le minacce di morte ricevute da questo Pr e dai suoi clienti. La mia inchiesta “Solo Occhi” sta svelando ciò che avviene realmente nel sottobosco dello spettacolo”, spiega Silighini.

Quattro esposti

Luciano Silighini ha presentato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio quattro esposti e la richiesta di indagine sui reati di favoreggiamento della prostituzione anche minorile. Il regista e produttore in più di un anno di lavoro ha portato a termine un’inchiesta giornalistica atta a sventare reati gravi che hanno il territorio saronnese tra i palcoscenici principali.

